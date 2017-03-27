Ангарскому маньяку предъявили обвинение в убийстве 84 женщин

Ранее Михаила Попкова уже приговорили к пожизненному заключению.

Сотрудники СКР по Иркутской области предъявили окончательное обвинение бывшему милиционеру Михаилу Попкову, подозреваемому в массовых убийствах.

Как сообщает "Российская Газета" со ссылкой на источник в следствии, за 20 лет Попков убил не менее 84 женщин на территории Иркутска, Ангарска и Ангарского района, Усолье-Сибирского и Усольского района.

В 2015 году ангарский маньяк уже был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Тогда его признали виновным в 22 убийствах и двух покушениях на убийства женщин, но после ужшкммт этого стало известно о новых эпизодах.

По данным СКР, при осмотре мест преступлений были обнаружены захоронения жертв 15-20 летней давности, а также фрагменты костных останков, личные вещи убитых, орудия преступлений и предметы, на которые в своих показаниях указывал Попков.

Уголовное дело ангарского маньяка состоит из более, чем 300 томов. В ближайшее время с материалами начнут знакомиться адвокаты, после чего дело будет направлено в суд.

Издание отмечает, что эксперты выявили у Попкова гомицидоманию с садистскими элементами.