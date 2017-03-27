YouTube ВИДЕО: оператор телеканала Порошенко едва не снял убийство Вороненкова онлайн

На Ютуб появилось ВИДЕО, снятое оператором "5 канала", который странным образом оказался на месте убийства экс-депутата еще во время стрельбы.

По информации издания "Голос Правды", съемочная группа украинского "5 канала", владельцем которого является президент страны Петр Порошенко, оказалась первой на месте убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева. Примечательно, что оператор оказался там во время стрельбы. Только после этого на месте ЧП появились сотрудники полиции.

YouTube ВИДЕО: оператор телеканала Порошенко был уже на месте во время убийства Вороненкова

Как рассказал корреспондент Сергей Барбу, они "возвращались со съемок в другой ужшкммт части Киева, когда услышали звуки выстрелов".

"Их было несколько, приблизительно пять. Вышли из машины, увидели сразу, что на тротуаре лежат трое мужчин. Один весь в крови, один – в сознании, третий – без сознания", – поведал он.

Корреспондент заявил, что почти сразу на месте происшествия появилась полиция, и патруль забрал мужчину в сознании.

"Довольно быстро приехали две скорые, медики констатировали смерть мужчины, его тело и сейчас на тротуаре. Другого мужчину без сознания забрали в больницу", – рассказал телевизионщик, отметив, что на месте стрельбы замечено руководство Нацполиции.

Как отмечают СМИ, украинские телевизионщики уже не первый раз оказываются едва ли не главными свидетелями громких преступлений.

Так, во время подрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета неподалеку оказалась съемочная группа оппозиционного «17 канала». Как позже объяснили журналисты, они приехали взять комментарий у мэра Киева Виталия Кличко, а увидев взрыв, начали снимать происходящее на камеру.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявил, что журналисты «печально известного канала, которые случайно успевают первыми на резонансные убийства, находятся в поле зрения правоохранителей, и будут допрошены».

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что «в отношении фигурантов, которые обеспечили, скажем так, это дежурство „17 канала“ у места преступления, у следствия будут определенные выводы».

Впоследствии допросам подверглась не только съемочная группа, оказавшаяся на месте преступления, но и каждый сотрудник «17 канала», в результате чего работа СМИ на время была парализована.

Пока неизвестно, будут ли подобнные действия в отношении журналистов "5 Канала".

Как писал TopNews, Денис Вороненков был убит в центре Киева утром 23 марта. Известно, что убийца открыл огонь по нему и его охраннику, когда те вышли из отеля "Премьер-палас".

Бывший российский депутат скончался на месте в результате полученных ранений, а охранник и киллер были госпитализированы. Однако последний скончался позднее на больничной койке. Им оказался 28-летний ветеран АТО Павел Паршов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", ведется следствие.