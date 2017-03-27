YouTube ВИДЕО: девушка в клубе разделась догола ради шопинг-сертификата

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Рязани еще в начале марта, однако на Ютуб скандальное ВИДЕО появилось только сейчас.

В одном из ночных клубов Рязани девушка разделась догола ради подарочного сертификата.

По информации местного издания RZN.info, все случилось 3 марта 2017 года в заведении под названием More. Во время конкурса на сцену вышли две девушки, которым предстояло разыграть между собой подарочный сертификат и денежный приз.

Сначала одна рязанок разделась до нижнего белья за приз в 2,5 тысячи ужшкммт рублей, а другой девушке досталось задание полностью раздеться за подарочный сертификат в магазин, причем ведущий разрешил ей прикрываться двумя конвертами. После непродолжительного девушка появилась на сцене обнаженной.

Другие подробности инцидента не уточняются.

YouTube ВИДЕО: в Рязани в ночном клубе девушка разделась догола ради подарочного сертификата