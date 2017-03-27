В Башкирии столкнулись два поезда: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В Башкирии до четырех человек выросло число погибших при столкновении поездов.

По уточненным данным пресс-службы Учалинского ГОК, число погибших при столкновении двух поездов в пригороде башкирского города Учалы выросло до четырех. Все они - сотрудники Учалинского горно-обогатительного комбината: машинист тепловоза, два его помощника и оператор службы эксплуатации железнодорожного цеха. Еще один машинист тепловоза находится в больнице, за его жизнь борются врачи, пишет "РГ".

Трагедия произошла вчера в 15.05 по московскому времени. Два поезда, один ужшкммт с рудой и дизтопливом, другой - порожний, столкнулись лоб в лоб. Оба состава, как и сама однопутная железнодорожная ветка принадлежат Учалинскому ГОК.

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АО "Учалинский ГОК" выражает соболезнования родным и близким железнодорожников, погибших в результате несчастного случая. Руководство предприятия готово оказать максимальное содействие расследованию инцидента. Родственникам погибших будет оказана материальная помощь.

По данным МЧС РБ, последствия аварии на данный момент полностью ликвидированы, железнодорожное полотно восстановлено. В результате ЧП две цистерны опрокинулись и произошел разлив нефтепродукта. Место разлива было обваловано, во избежание возгорания создана пенная подушка. Из опрокинувшейся цистерны остатки дизтоплива откачали,рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Следственное управление СК РФ по Башкирии начало доследственную проверку по факту произошедшего. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления Светлана Абрамова.

Предварительно установлено, что на однопутной ветке Учалинского горно-обогатительного комбината на окраине города Учалы столкнулись два железнодорожных грузовых состава. Локомотивы следовали навстречу друг другу. Один из составов был пустой, другой был нагружен рудой и горюче-смазочными материалами. Местные жители не пострадали.

В настоящее время на место выехала следственная группа. Будет уточняться количество пострадавших из числа работников Учалинского ГОКа, обслуживающих локомотивы, добавила Абрамова.

Столкновение грузовых составов на территории Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии не вызвало задержек поездов, сообщили агентству "Интефракс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По его словам, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, привлечены 20 единиц техники и 44 человека, в том числе от МЧС 3 единиц техники, 7 человек.