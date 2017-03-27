Порошенко распорядился продать "Украину" из-за долгов по зарплате

Порошенко распорядился продать недостроенный крейсер "Украина", чтобы погасить долги по зарплате.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера «Украина», который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара. Такую информацию на митинге работников завода озвучил первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, передают НикВести.

По его словам, если снять вооружение и продать то, что останется, там хватит на компенсацию зарплат. Он добавил, что параллельно готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. Проект ужшкммт без замечаний уже согласовали Минобороны и «Укроборонпром». На очереди – его рассмотрение в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.

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Вячеслав Бонь добавил, что над проектом постановления Кабмина начали работать в середине декабря прошлого года. Согласно с планом демилитаризации все вооружение и оборудование крейсера передадут Минобороны, а на продажу выставят корпус и турбины.

Примечательно, но 17 марта 2014 года глава Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук заявил, что недостроенный ракетный крейсер, который yже много лет стоит на николаевском Судостроительном заводе имени 61 коммунара, нужно немедленно продать, не спрашивая разрешения y России. По его мнению, в настоящее время y государства нет денег на достройку крейсера, и вряд ли они появятся в ближайшее время. А содержание корабля стоит бюджетy свыше 6 миллионов гривен в месяц.

Ракетный крейсер «Украина» уже второе десятилетие стоит у причальной стены ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», где был построен в 1984 году по заказу ВМФ бывшего СССР. В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996-м его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. В 2000-2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, однако позже была признана нецелесообразность такого шага. Сейчас крейсер остается на балансе завода-изготовителя.