Курс доллара на сегодня, 27 марта 2017: рубль будет падать - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 27 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 27 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 27 марта 2017 составляет 57,42 руб., курс евро на сегодня равен 61,86 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,74 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 60,37 руб. и 63,87 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова напоминает, что ужшкммт российская валюта завершила прошлую неделю ростом к доллару, и ее не остановило ни падение цен на нефть ни и решение Банка России понизить ставку.

Тем не менее, по словам Роговой, сейчас не стоит ждать новых максимумов от рубля.

"У нефти нет достаточно оснований для того, чтобы продемонстрировать внушительный и уверенный рост. Скорее всего, Brent будет оставаться в диапазоне 50 – 52,60. И возврата энергоносителя к верхней границе будет недостаточно для движения ниже отметки 57 рублей за доллар", - отмечает она.

Рогова добавила, что снижение ключевой ставки Банком России все-таки может временно надавить на рубль.

"Тем более, что регулятор не исключил понижение ставки во 2 и 3 кварталах 2017 года. И это существенным образом отличается от того, что регулятор обещал ранее. Таким образом, пара USD/RUB может вернуться в район уровня 58,20", - прогнозирует эксперт.