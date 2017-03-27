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Госдеп США призвал отпустить задержанных в ходе митингов 26 марта в России

Опубликовано 27.03.17 08:40 Госдеп США призвал отпустить задержанных в ходе митингов 26 марта в России

В США осудили многочисленные задержания протестующих.

Соединенные Штаты осудили задержание сотен протестующих в ходе массовых акций в России и назвали эти меры "оскорблением демократических ценностей".

"Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов", — цитирует Lenta.ru официального представителя Госдепартамента Марка Тонера.

Он отметил, что Вашингтон "обеспокоен" сообщениями о задержании российского оппозиционера Алексея Навального.

Как писал TopNews, 26 марта 2017 года на Тверской улице в центре Москвы сторонники Навального попытались устроить несанкционированное массовое мероприятие, в котороом, по оценкам полиции, принимали участие 7-8 тысяч человек.

По последним ужшкммт данным, правоохранителями были задержаны более 800 человек. Самого Навального задержали спустя несколько минут после его появления на мероприятии.
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