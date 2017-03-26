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СМИ: Трамп передал Меркель счет за услуги НАТО почти на $400 млрд

Опубликовано 26.03.17 21:04 СМИ: Трамп передал Меркель счет за услуги НАТО почти на $400 млрд

Президент США Дональд Трамп выставил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на сумму более $375 млрд за услуги НАТО

Президент США Дональд Трамп выставил канцлеру Германии Ангеле Меркель счёт на сумму более $375 млрд за услуги НАТО, утверждает The Sunday Times.

По данным газеты, Трамп передал документ немецкому лидеру во время закрытой встречи в Вашингтоне.

Один из немецких министров назвал такой счёт «возмутительным». «Такие требования выдвигают, чтобы запугать другую сторону, но канцлер спокойно восприняла это и не будет отвечать на подобные провокации», — отметил ужшкммт он.

В свою очередь, глава немецкого оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен опровергла заявление Трампа о долге Германии перед США.

Как ранее сообщал Topnews, американский президент Дональд Трамп проигнорировал многочисленные предложения Меркель пожать руки перед журналистами.
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