СМИ: Трамп передал Меркель счет за услуги НАТО почти на $400 млрд
Опубликовано 26.03.17 21:04
Президент США Дональд Трамп выставил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на сумму более $375 млрд за услуги НАТО
Президент США Дональд Трамп выставил канцлеру Германии Ангеле Меркель счёт на сумму более $375 млрд за услуги НАТО, утверждает The Sunday Times.
По данным газеты, Трамп передал документ немецкому лидеру во время закрытой встречи в Вашингтоне.
Один из немецких министров назвал такой счёт «возмутительным». «Такие требования выдвигают, чтобы запугать другую сторону, но канцлер спокойно восприняла это и не будет отвечать на подобные провокации», — отметил ужшкммт он.
В свою очередь, глава немецкого оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен опровергла заявление Трампа о долге Германии перед США.
Как ранее сообщал Topnews, американский президент Дональд Трамп проигнорировал многочисленные предложения Меркель пожать руки перед журналистами.