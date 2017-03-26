YouTube ВИДЕО: в Лондоне взбешенный гвардеец напугал назойливого туриста

Подлинность появившегося на Ютуб ВИДЕО пока не подтверждена, ведь на посту гвардейцы не имеют права даже повернуться, не говоря уже о том, чтобы заговорить.

Служащий Королевской гвардии Великобритании у Сент-Джеймсского дворца прогнал туриста, который попытался станцевать рядом с ним.

На записи видно, как мужчина начинает исполнять танец на фоне дворца и что-то напевать себе под нос. Однако, один из гвардейцев, которому он уже порядком надоел, поворачивается к нему и кричит: «А ну, убрался отсюда! Ты уже вчера приходил и то же самое устроил. Выключи камеру!».

Мужчине ужшкммт же ничего не оставалось как последовать настоянию и удалиться.

Ютуб ВИДЕО: лондонский гвардеец напугал наглого туриста

Стоит отметить, что на посту гвардейцы не имеют права даже повернуться, не говоря уже о том, чтобы заговорить. Поэтому многочисленные туристы постоянно провоцируют их, пытаясь вызвать хоть какую-то реакцию