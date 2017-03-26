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Расчет на двоечников: на eBay Тихонова и Куравлева выдали за нацистов (ФОТО)

Опубликовано 26.03.17 12:29 Расчет на двоечников: на eBay Тихонова и Куравлева выдали за нацистов (ФОТО)

На фото изображены якобы редкие снимки генералов нацистской Германии Штирлица и Айсмана.

Два "редких" портрета, каждый по 170 рублей, теперь можно купить на торговой интернет-площадке eBay. 

На фото изображены якобы редкие снимки генералов нацистской Германии Штирлица и Айсмана. При этом в подписи к фото нет упоминания для двоечников о том, что это советские актеры Вячеслав Тихонов и Леонид Куравлев в фильме "Семнадцать мгновений весны".

Отметим, что с фото Штирлица дела обстоят относительно честно. «Штурмбанфюрер Штирлиц с железным крестом и нагрудным знаком» - говорится в подпись в фото.

Однако ужшкммт в другом случае потенциальный покупатель прямо вводится в заблуждение. Кадр с актером Леонидом Куравлевым выдается за снимок оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана «после ранения в бункере Гитлера в 1945 году».

«Это хорошее воспроизведение оригинальной фотографии Второй мировой войны, в которой показан оберштурмбанфюрер СС Курт Айсман после ранения в бункере Гитлера в 1945 году. Размер изображения 4 „x 6“ Высокое качество фотографий. Доставка по всему миру!», — сказано в описании лота.
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