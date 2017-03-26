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Президента Йемена приговорили к смертной казни

Опубликовано 26.03.17 11:08 Президента Йемена приговорили к смертной казни

Смертный приговор за госизмену в Сане также был вынесен шести высокопоставленным правительственным чиновникам Йемена.

Подконтрольный повстанцам-хуситам из шиитского движения «Ансар Алла» суд столицы Йемена Саны приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters. Приговор государственным деятелям был вынесен заочно.

Как отмечается, приговор Хади вынесен с формулировкой «за подстрекательство и помощь агрессору — Саудовской Аравии — и её союзникам».

Также на данным агентства, смертный приговор за госизмену в Сане также был вынесен шести высокопоставленным правительственным чиновникам Йемена, в том числе ужшкммт послу республики в США Ахмеду Аваду бин Мубараку, а также бывшему министру иностранных дел страны Рияду Ясину.

«С большой гордостью хочу сообщить, что мое имя находится в этом списке чести», — заявлял на это бин Мубарак, называя других осужденных чиновников, дипломатов и политиков своими «братьями».

Ранее в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что в результате эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 года погибли более 4,5 тыс. мирных жителей, свыше 8 тыс. были ранены.
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