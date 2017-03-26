В Великобритании прогремел мощный взрыв: 32 раненых (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел в китайском ресторане и танцевальной студии

Мощный взрыв прогремел в районе Нью Ферри, Уиррел, в пригороде Ливерпуля на западе Великобритании, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание Mirror.

По последним данным в результате пострадало не менее 32 человек. Как отмечается, у 30 пострадавших незначительные травмы, еще двое отправлены в больницу с серьезными повреждениями. О погибших не сообщается.

Инцидент произошел примерно в 21:15 по местному времени (00:15 мск), предположительно, в частном доме. При этом представитель местной пожарной службы сообщил, что взрыв произошел ужшкммт в здании танцевальной студии. Предварительной причиной инцидента полиции и экспертов является взрыв газа.

По словам очевидцев, она было полностью разрушена, а также были повреждены стоящие неподалеку строения. Кроме того очевидцы сравнивают представшую их глазам картину с «зоной боевых действий».

В настоящий момент на месте ЧП работает полиция, она устанавливает обстоятельства произошедшего. Также на место прибыли как минимум десять машин скорой помощи.