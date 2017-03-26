Какой сегодня праздник: 26 марта отмечается фиолетовый день и церковный праздник Никифоров день

26 марта празднуют несколько праздников. В этот день отмечается День больных эпилепсией и Никифоров день.

Какой сегодня праздник, 26 марта: фиолетовый день (день больных эпилепсией)

День больных эпилепсией, или Фиолетовый день (Purple Day) отмечается ежегодно 26 марта.

Чтобы развеять мифы о болезни, канадская девочка Кессиди Меган, которая с ранних лет страдала от этого заболевания и уже успела прочувствовать негативное отношение к себе ровесников и взрослых, в 2008 году придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».

Кессиди рассказала окружающим о болезни ужшкммт и доказала, что ничего страшного в ней нет, что она такая же, как и все остальные девятилетние дети.

Спустя год ее инициативу поддержали многие студенты, политики, общественные организации. Постепенно празднование распространилось по всему миру.

Сегодня эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека. Оно проявляется внезапными судорожными приступами. С этой особенностью связано русское название болезни — «падучая».

Есть сведения, что эпилепсией страдали многие известные люди. В их числе Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель, Винсент ван Гог.

Какой православный праздник сегодня 26.03.2017: Никифоров день

26 марта в народе чествуют память преподобного Никифора – патриарха Константинопольского.

Святой жил на рубеже 8 и 9 столетий. Являлся он защитником икон. По преданию, его сослали в монастырь, где он и скончался, а мощи его оказались нетленными.

На Руси говорили, что Светило в этот день светит особенно ярко, топит снег и тревожит проснувшихся медведей. Люди олицетворяли этого зверя с человеком, только в ином обличии. Ведь недаром крестьяне сложили множество сказок и легенд, связанных с медведями. Девушки даже гадали по лапам убиенного животного.

На Никифора ждали возвращения гусей. Если они прилетали 26 марта, значит урожай осенью будет знатным. Если птицы по возвращению начинали резвиться в реке, то не за горами тепло.

Туманы в Никифоров день предвещали влажное и дождливое лето.

Любимым занятием в этот день было ловить рыбу. Мужики говорили по этому поводу: «На Никифора клюет даже рыба». В основном это были окуни, плотва и язи.