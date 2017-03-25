 
TOP 10

1 Максакова простилась с мужем, встав на колени у гроба

2 СМИ: причиной крушения ТУ-154 могла стать "черная дыра" в аэропорту Адлера

3 США ввели санкции в отношении 8 российских компаний

4 СМИ: убийца Вороненкова служил в «Донбассе» и подрабатывал "фунтом" (ФОТО)

5 Жан-Клод Юнкер припугнул Трампа возможной войной на Балканах

6 Капитану сборной Ирландии сломали ногу в матче с Уэльсом (ВИДЕО)

7 Максакова впервые дала интервью после убийства Вороненкова

8 Интернет "взорвало" ВИДЕО с телепортацией школьницы в США

9 ВИДЕО с призраком в здании ВВС Британии шокировало Интернет

10 47-летнюю сербку назвали самой привлекательной бабушкой в мире (ФОТО)

Новости наших партнеров

США ввели санкции в отношении 8 российских компаний

Опубликовано 25.03.17 22:10 США ввели санкции в отношении 8 российских компаний

Администрация Трампа ввела ограничительные меры в отношении восьми российских организаций за нарушение американского законодательства.

США ввели санкции в отношении восьми российских организаций, инкриминировав им передачу ключевых технологий и продажу оружия Ирану, Сирии и КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

В черный список попали «Рособоронэкспорт», «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», научно-производственное объединение «Базальт», научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского ужшкммт и Ю.А. Гагарина.

В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, не уточняется.

Накануне сообщалось о том, что американские власти включили в "черный список" 30 лиц и компаний из 10 стран, подозреваемых в связях с Тегераном, Пхеньяном и Дамаском.

В числе попавших под ограничительные меры физические лица и компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, закон о нераспространении был принят в США в 2000 году в отношении Ирана. В 2005 году к нему была добавлена Сирийская Арабская Республика, а в 2016 году - Северная Корея.
Другие материалы по этой теме

ФБР проговорилось о связях команды Трампа с Россией

Россияне купили элитное жилье в небоскребах Трампа на $100 млн

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга