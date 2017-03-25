США ввели санкции в отношении 8 российских компаний

Администрация Трампа ввела ограничительные меры в отношении восьми российских организаций за нарушение американского законодательства.

США ввели санкции в отношении восьми российских организаций, инкриминировав им передачу ключевых технологий и продажу оружия Ирану, Сирии и КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

В черный список попали «Рособоронэкспорт», «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», научно-производственное объединение «Базальт», научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского ужшкммт и Ю.А. Гагарина.

В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, не уточняется.

Накануне сообщалось о том, что американские власти включили в "черный список" 30 лиц и компаний из 10 стран, подозреваемых в связях с Тегераном, Пхеньяном и Дамаском.

В числе попавших под ограничительные меры физические лица и компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, закон о нераспространении был принят в США в 2000 году в отношении Ирана. В 2005 году к нему была добавлена Сирийская Арабская Республика, а в 2016 году - Северная Корея.