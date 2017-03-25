Авиашоу в Смоленске 25 марта 2017 года омрачилось гигантскими пробками и давкой (ВИДЕО)

Прошедшее 25 марта в Смоленске авиашоу оставило у многих его посетителей неприятный осадок.

Авиашоу в Смоленске 25 марта спровоцировало гигантские пробки и давки

Обещанное смолянам 25 марта грандиозное авиашоу в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ - Твой выбор!» жители и гости Смоленска запомнят надолго. Включая тех, кто это самое шоу и не видел.

Помимо того, что в городе произошел настоящий транспортный коллапс, на КПП воинской части по улице Фрунзе, где был вход/выход на аэродром, произошла давка.

Смоленск, авиашоу 25 марта 2017. ВИДЕО

Как сообщает «КП-Смоленск», люди, прибывшие на ужшкммт праздник, столкнулась с теми, кто так и не дождался выступления парашютистов и пилотажных групп и спешил покинуть аэродром.

Как оказалось, в рамках акции с 11:00 до 15:00 на аэродроме планировалась выставка военной техники и концерт. Время непосредственно авиашоу организаторы держали в секрете.

В итоге люди, многие из которых пришли посмотреть авиашоу с детьми, просто замерзли, устали ждать и собрались домой, а другие только пришли. Какое-то время народ даже не впускали и не выпускали, чтобы избежать давки.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В итоге обещанное авиашоу началось только в третьем часу дня.

Вот несколько отзывов, которые оставили в социальных сетях разгневанные смоляне, так и не попавшие на авиашоу:

«Вот это шоу так шоу, пять тысяч человек стоят с детьми, впускает один полицейский, выпускает тоже один. Стоим в очереди сорок пять минут, стоять еще часа полтора, мы бы ушли, ребенок хочет, устроили издевательство а не шоу, нельзя было как то поумнее придумать?”

“Хуже организации шоу не видел., все разводят руками и военные и полиция, ПОЗОР”

«Вы издеваетесь? Стоим час, объявите в мегафон, чтоб расходились или впускайте! Почему на день города на площади всех впускают, а на аэродром не попасть?»

«Мерзко и противно. Столько времени простоять в пробках, чтобы поцеловать забор. Для кого вы сделали это мероприятие? Явно не для народа. Можно было бы хотя бы озвучить, до какого времени вы будете пускать. За детей больше обидно».

Авиашоу, Смоленск 25 марта 2017. ВИДЕО

Авиашоу, Смоленск 25 марта 2017: программа мероприятия

Помимо концертной программы с участием лучших коллективов Смоленска, Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил, звезд российской эстрады, организаторы авиашоу обещали зрителям редкую возможность увидеть грандиозное авиационное шоу с пролетом боевых самолетов фронтовой, армейской, дальней авиации и выполнением фигур высшего пилотажа летчиками легендарной авиационной группы «Соколы России».

В авиашоу приняли участие самолеты Су-24, Су-27, Су-30, Ту-22, Ил-76, вертолеты Ми-8, Ми-24, бомбардировщик Ту-22МЗ.

На месте проведения были организованы тематические площадки и интерактивные демонстрационные точки, в том числе, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где каждый желающий смог подать соответствующее заявление на зачисление в ряды Вооруженных Сил РФ.

Кроме того в рамках авиашоу организаторы пообещали выставку военной техники и вооружения. Среди экспонатов - зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Оса» и С-300, катер БМК-225, беспилотные летательные аппараты «Леер» и «Элерон», винтовки «Вал» и «Винторез», пушки ЗиС-3 и ЗУ-23-2, обмундирования сил специального назначения, сапёров и водолазов.