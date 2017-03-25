Похороны Вороненкова в Киеве: Максакова встала на колени у гроба мужа (ВИДЕО)

25 марта в Киеве во Владимирском соборе состоялась церемония прощания с погибшим экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. На похороны Вороненкова не приехали его мать и сестра.

На похороны Вороненкова не приехали мать и сестра убитого экс-депутата

В субботу 23 марта в Киеве во Владимирском соборе прошла церемония отпевания бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, убитого 23 марта киллером в центре украинской столицы.

Проститься с погибшим экс-депутатом собралось около 100 человек. На церемонии прощания был замечен народный депутат Верховной рады Украины и советник главы МВД Украины Антон Геращенко, а также другой экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, на встречу с которым в момент гибели ужшкммт направлялся Вороненков.

Однако основное внимание журналистов было приковано к вдове покойного Марии Максаковой, которая пришла проститься с мужем в церковь в окружении охраны.

Оперная певица долгое время старалась держать себя в руках и не давать волю чувствам. Как отмечают очевидцы, во время траурной церемонии у нее зазвонил телефон — оказалось, что оперная дива забыла отключить звук. Немного замешкавшись, она выключила звук на устройстве, не ответив на звонок.

В конце церемонии отпевания Максакова встала на колени перед гробом и заплакала.

Видео с церемонии прощания уже появилось в Сети.

Похороны Вороненкова в Киеве 25 марта 2017. ВИДЕО

После церемонии Вороненкова повезли на Зверинецкое кладбище, где находится семейный склеп президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечает Лайф, Зверинецкое кладбище в Киеве давно называют местом последнего пристанища для "криминальных авторитетов", а также VIP-персон.

Процессия с гробом покойного прибыла к воротам около 14 часов. После эмоционального прощания с супругом во время отпевания во Владимирском соборе Мария Максакова взяла себя в руки и нашла в себе силы сама пройти дорогу к месту захоронения. Однако у гроба мужу за несколько минут до погребения силы окончательно покинули убитую горем женщину.

Около Максаковой постоянно дежурили секьюрити — как уже признавалась певица, после убийства мужа меры по ее безопасности были усилены в несколько раз.

Многих прибывших проститься с Вороненковым удивил факт того, что в последний путь с ним не приехали проститься самые близкие — мать и сестра. Судя по разговорам среди собравшихся, семья сослалась на то, что не смогла вовремя прибыть в Киев.

Ранее Мария Максакова рассказала журналистам, что не будет выдвигать версии, кто мог убить ее мужа.

Главный редактор сайта "Цензор. нет" Юрий Бутусов сообщил, что в момент нападения Вороненкова охранял офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Петров.