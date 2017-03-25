YouTube шокирован ВИДЕО, как капитану сборной Ирландии сломали ногу в матче с Уэльсом
Опубликовано 25.03.17 14:37
На Ютуб появилось шокирующее ВИДЕО, как защитник сборной Уэльса Нил Тэйлор в отборочном матче чемпионата мира 2018 года против команды Ирландии (0:0) в страшном подкате сломал ногу капитану команды соперника Шеймусу Коулмену.
Капитан сборной Ирландии по футболу Шеймус Коулмен получил страшную травму во время матча с командой Уэльса в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.
Жуткий инцидент случился на 69-й минуте матча, когда защитник валлийцев Нил Тэйлор совершил грубейший подкат, сломав ногу Коулману.
Нога последнего буквально повисла на сухожилиях, в результате чего британские телевизионщики даже не стали давать видеоповтор столкновения, настолько зловеще ужшкммт выглядела картинка с некоторых ракурсов.
YouTube ВИДЕО страшной травмы Коулмена телевизионщики даже не решились давать в видеоповторе
Футболиста "Эвертона", который был в состоянии шока, в кислородной маске увезли с поля сразу в госпиталь, а Тейлор за свой фол получил прямую красную карточку.
Сам поединок завершился со счётом 0:0.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил подтвердил, что капитан команды сломал ногу.