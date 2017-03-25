YouTube шокирован ВИДЕО, как капитану сборной Ирландии сломали ногу в матче с Уэльсом

На Ютуб появилось шокирующее ВИДЕО, как защитник сборной Уэльса Нил Тэйлор в отборочном матче чемпионата мира 2018 года против команды Ирландии (0:0) в страшном подкате сломал ногу капитану команды соперника Шеймусу Коулмену.

Капитан сборной Ирландии по футболу Шеймус Коулмен получил страшную травму во время матча с командой Уэльса в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

Жуткий инцидент случился на 69-й минуте матча, когда защитник валлийцев Нил Тэйлор совершил грубейший подкат, сломав ногу Коулману.

Нога последнего буквально повисла на сухожилиях, в результате чего британские телевизионщики даже не стали давать видеоповтор столкновения, настолько зловеще ужшкммт выглядела картинка с некоторых ракурсов.

YouTube ВИДЕО страшной травмы Коулмена телевизионщики даже не решились давать в видеоповторе

Футболиста "Эвертона", который был в состоянии шока, в кислородной маске увезли с поля сразу в госпиталь, а Тейлор за свой фол получил прямую красную карточку.

Сам поединок завершился со счётом 0:0.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил подтвердил, что капитан команды сломал ногу.

Тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил подтвердил, что защитник Шеймус Коулмен сломал ногу 🏥 Здоровья!#ЕК pic.twitter.com/lBvBdFN9lM — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 марта 2017 г.

"Это сложный перелом. Шеймус — великолепный игрок и личность. Это огромный удар по парню, его клубу и нам", - цитируют О'Нила СМИ.

Отметим, что 28-летний защитник в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах «Эвертона», забил четыре мяча и столько же отдал голевых передач.

Сразу несколько футбольных клубов, в том числе «Эвертон» уже высказали слова поддержки футболисту и пожелали скорейшего выздоровления.