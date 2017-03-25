Материнский капитал в 2017 году, изменения, свежие новости: маткапиталу нашли альтернативу

Материнский капитал 2017: депутаты Госдумы предлагают частично заменить программу материнского капитала ежемесячными пособиями на детей.

С предложением дать многодетным семьям выбор в вопросе получения материнского капитала выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Об альтернативе программе маткапитала он рассказал в ходе круглого стола по обсуждению возможной реформы программы выдачи материнского капитала, сообщает "Коммерсант".

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова («Единая Россия») и ужшкммт главы общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец, программу материнского капитала нужно частично заменить ежемесячными выплатами семьям с детьми. Размер таких выплат мог бы составить ежемесячно 3 тыс. руб. за одного ребенка, 8 тыс. руб.— за двоих и 15 тыс. руб.— за троих детей.

По оценке экспертов НИФИ, при таком сценарии расходы государственного бюджета на поддержку рождаемости возрастут в 4 раза.

«Если предположить, что структура семей с точки зрения числа детей в них и условия в будущем сохранятся такими же, как были, то есть более половины всех семей — однодетные и на одного ребенка по-прежнему будет приходиться порядка 44 тыс. руб. в год, реализация предложения о введении ежемесячного пособия на содержание детей в предложенных размерах потребует более триллиона рублей ежегодно»,— приводит издание выдержки из материалов экспертов к заседанию в Госдуме.

При этом, по оценке авторов материалов, уже на сегодня обязательства государства по программе составляют почти 2 трлн руб.

Между тем, как считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина, отказаться от идеи материнского капитала как единовременной выплаты значительной суммы, которую можно потратить только на определенные важнейшие нужды, заменяя это программу ежемесячными выплатами будет ошибкой не только с экономической, но и с социальной точки зрения. По ее мннению этот шаг может привести к новому снижению рождаемости.

Отвечая на вопросы «Полит.ру» о том, нужно ли пересматривать программу материнского капитала, и если да, то стоит ли заменять его ежемесячными пособиями, она выразила резкое несогласие с позицией авторов новой концепции.

"Программа материнского капитала и даже само это словосочетание «материнский капитал» содержит вполне убедительный ответ на многие вопросы. Капитал и есть капитал, большая сумма, выдаваемая разом, и четыреста с лишним тысяч рублей – это достаточно серьезные деньги, с помощью которых можно решить большой план проблем. В этом есть очень важный на бытовом уровне момент, без учета всяких экономических обстоятельств: человек старается не тратить эту сумму на какие-то небольшие проблемы, повседневные нужды – он стремится использовать его в соответствии с первоначальным замыслом... И, как говорят, от добра добра не ищут. На сегодняшний день других предложений, альтернатив программе материнского капитала, которые показали бы, что можно и улучшать демографические процессы в стране, и повышать качество жизни в семье, и увеличивать интерес женщине к рождению детей, альтернатив, которые показали бы женщине, что с рождением ребенка у нее будет не так много проблем, – так вот, таких предложений и альтернатив нет" - считает Любовь Храпылина.

"Мы живем в непростых экономических условиях, и никто не может точно спрогнозировать, как долго это продлится. Опасения у людей на этот счет есть, это показывают социологические опросы. Значит, люди будут задумываться: а надо ли им иметь первого, второго, а уж тем более третьего ребенка?", – добавила она.