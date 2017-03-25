"Евровидение 2017", кто поедет от России: Самойлова должна выступить в Киеве - организаторы конкурса (ФОТО)

"Евровидение 2017", Россия, последние новости на сегодня: сама Юлия Самойлова пожаловалась на обилие фейковых страниц под ее именем в соцсетях.

Кто поедет на "Евровидение 2017" от России: организаторы намерены добиваться участия россиянки в конкурсе

Представители Европейского вещательного союза заявили о решимости добиваться участия певицы из России Юлии Самойловой в музыкальном конкурсе "Евровидение-2017".

"Предпочтительное для нас решение состоит в том, чтобы российская артистка выступила в Киеве, и мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь", — цитирует ТАСС представителя ЕВС Дэвида Гудмана.

"Мы находимся в контакте с украинскими властями, делая все, что в наших силах, чтобы это ужшкммт произошло", — отметил он.

Как писал TopNews, ранее в ЕВС предложили устроить дистанционное выступление Самойловой на "Евровидении-2017". "Первый канал" отказался от этой идеи, а в Киеве возможную трансляцию назвали незаконной.

"Евровидение 2017", последние новости: Юлия Самойлова пожаловалась на фейковые страницы в соцсетях

Сама российская певица Юлия Самойлова предупредила поклонников о появлении в соцсетях большом количестве "клонов", выдающих себя за саму исполнительницу.

"Эти люди пишут от моего имени, зачем им это нужно, не понятно", — обратилась она к пользователям, попросив их быть внимательными.

По словам артистки, она уже неоднократно обращалась за помощью в службу поддержки социальной сети, но пока ни один из фейковых аккаунтов не был заблокирован. Также, по ее словам, было довольно проблематично получить галочку подлинности страницы, которую Юлия Самойлова завела задолго до того, как к ней пришла новая волна популярности после решения отправить ее на "Евровидение-2017" и последовавшим за этим скандалом на Украине.