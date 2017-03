Основатель и глава компании Tesla Илон Маск показал своим подписчикам в Twitter видео своеобразного тест-драйва нового электрокара Tesla Model 3.

В шестисекундном ролике автомобиль трогается с места, разгоняется, проезжает несколько десятков метров и останавливается. Ожидается, что именно эта версия машины будет запущена в массовое производство.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4