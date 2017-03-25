Причина крушения самолета Ту-154 в Сочи, последние новости: Ту-154 мог разбиться из-за "черной дыры" в аэропорту Адлера

Крушение Ту-154, последние новости на сегодня, 25 марта 2017: специалисты объяснили странное поведение пилота разбившегося авиалайнера.

Причина крушения Ту-154 в Сочи, последние новости на сегодня, 25 марта 2017: СМИ рассказали об "иллюзорном восприятии действительности" пилотом

По информации газеты "КоммерсантЪ", причиной крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России в Сочи могла стать потеря пилотом ориентировки в пространстве. Согласно этой версии, летчик доверился своим инстинктам, проигнорировав показания приборов и направив самолет в пике с креном в 55 градусов.

Как рассказали журналистам участники расследования трагедии, такое поведение пилота может объясняться ужшкммт спецификой ночного вылета из Адлера.

"Через несколько секунд после отрыва от хорошо освещенной и размеченной полосы ты пересекаешь также подсвеченную береговую линию и сразу попадаешь как будто в черную дыру", - рассказал изданию авиаэксперт.

По его словам, исчезновение всех ориентиров при выходе самолета в воздушное пространство могло привести к тому, что инстинкт самосохранения подтолкнул летчика дистанцироваться от показаний приборов и начать ориентироваться на свой вестибулярный аппарат, но правильно оценить положение самолета в таком состоянии летчик не может и оказывается "во власти собственных иллюзий". В итоге кратковременное попадание самолета в восходящий воздушный поток может создать у пилота ощущение задравшегося носа судна. По информации издания, из-за потери пространственной ориентировки происходит каждая десятая авиакатастрофа.

Странное молчание в кабине также вызывает вопросы специалистов: лишь на девятой секунде пикирования сидящий позади летчиков штурман произнес фразу: "Командир, мы падаем". К тому моменту самолет уже нельзя было спасти, но пилоты даже не отреагировали на предупреждение штурмана: параметрический самописец не зафиксиловал движения штурвалов "на себя".

Судя по данным черных ящиков, примерно через минуту после отрыва от полосы Ту-154 находился на расчетной высоте около 250 метров, двигался с нормальной скоростью и начал запланированный правый разворот. Но маневр завершен не был - как раз в этот момент управляющий самолетом Роман Волков неожиданно направил его в пике. Перед ударом о воду крылья Ту-154 располагались под углом 55 градусов к горизонту, чем и объяснятся версия, озвученная единственным свидетелем катастрофы, который сравнил положение самолета с поднятым на заднее колесо мотоциклом.

Как писал TopNews, самолет Минобороны РФ Ту-154, следовавший в Сирию, разбился 25 декабря 2017 года. На его борту находились 92 человека, в том числе 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, российские журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.