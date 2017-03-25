Жан-Клод Юнкер припугнул Трампа возможной войной на Балканах

По мнению председателя Еврокомиссии, президенту США не стоит критиковать ЕС.

По мнению председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, президенту США не следует поощрять другие страны к выходу из состава Евросоюза, так как это может спровоцировать новую войну на Западных Балканах.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, по мнению Юнкера, положительное отношение американского лидера к Brexit является неожиданным и тревожным, а также доказывает, что Трамп не знает сложной истории Европы. Аналогичное мнение председатель Еврокомиссии озвучил вице-президенту Соединенных Штатов Майку Пенсу, когда тот приезжал ужшкммт в Брюссель в прошлом месяце.

"Я сказал вице-президенту: "Не говорите этого, не призывайте других покидать ЕС, потому что, если Евросоюз развалится, то вы получите новую войну на Западных Балканах"", — подчеркнул Юнкер, отметив необходимость продемонстрировать странам в этом регионе перспективы членства в ЕС.

"Если мы их оставим, Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, Македонию, Албанию, все эти страны, мы снова получим войну", — добавил он.