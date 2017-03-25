В Верховный суд США подана аргументация по приговору Бута

Россия направила документ в поддержку прошения адвокатов россиянина об отмене вердикта по его делу.

Россия представила на рассмотрение Верховного суда США аргументацию, направленную в поддержку решения об отмене приговора гражданину нашей страны Виктору Буту, отбывающему сейчас 25-летний тюремный срок в американской тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

Как напоминает правозащитник, так называемая дружественная аргументация (Amicus Curiae) касается "норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции".

"Это повышает возможность положительного рассмотрения нашей просьбы", — отметил он.

"Это первый ужшкммт раз, когда РФ подает такую аргументацию в Верховный суд... Министерство юстиции США не имело возражений против подачи Российской Федерацией данного документа", — добавил юрист.

Как писал TopNews, защита Бута обжаловала его приговор в Верховном суде США 22 февраля, а в марте стало известно, что прокуратура отказалась подавать возражения против пересмотра приговора россиянину. По словам Тарасова, в случае принятия прошения к рассмотрению Верховный суд будет изучать только доводы адвокатов россиянина.

Напомним, что в апреле 2012 года американский суд признал Виктора Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Бут свою вину не признал.