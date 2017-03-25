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Курс доллара на сегодня, 25 марта 2017: эксперты не исключают роста рубля на следующей неделе

Опубликовано 25.03.17 00:55 Курс доллара на сегодня, 25 марта 2017: эксперты не исключают роста рубля на следующей неделе

Курс валют на сегодня, 25 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 25 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 марта 2017 опустился почти на 10 копеек по сравнению с показателем пятницы и составил 57,42 рубля, курс евро на сегодня был понижен на 23 копейки - до 61,86 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 16 копеек и составила 59,42 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Ведущий ужшкммт аналитик компании "Аналитика Онлайн" Владимир Чернов отмечает, что на следующей неделе выйдут данные по запасам нефти в США, способные очень серьезно повлиять на курс рубля,.

По словам эксперта, Соединенные Штаты сейчас наращивают добычу и запасы такими темпами, что уже полностью нивелировали недавнюю заморозку уровня добычи странами ОПЕК+, поэтому в случае сохранения тенденции Brent снова проверит прочность психологического уровня в 50 долларов за мерную бочку.

Как отмечает Чернов, пока же отметка в 50 долларов выглядит как отправная точка для роста цен, и по крайней мере до выхода статистики по нефти рубль может подрасти на фоне восходящей динамики нефтяных котировок, пишет "Российская Газета".
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