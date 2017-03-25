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Какой сегодня праздник: 25 марта отмечается Час Земли

Опубликовано 25.03.17 00:31 Какой сегодня праздник: 25 марта отмечается Час Земли

25 марта празднуют несколько праздников. В этот день отмечается Час Земли, День работников культур, а а Церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня праздник, 25 марта: Час Земли

В последнюю субботу марта традиционно проводится глобальная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, под названием Час Земли. В этом году она выпадает на 25 марта.

Час Земли заключается в том, чтобы в назначенное время люди в разных странах мира на один час выключили свет и отключили другие электроприборы с целью привлечения внимания общества к проблемам изменения климата ужшкммт нашей планеты, а также выразить свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

Акция Час Земли — это символическая акция бережного отношения к природе, своеобразный призыв к принятию решительных мер по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.

Какой сегодня праздник, 25 марта: День работников культуры

Начиная с 2008 г. ежегодно 25 марта в России отмечают День работников культуры. Такой праздник существовал и ранее, но каждый регион выбирал свою дату для его празднования. Также по отдельности существовали такие праздники, как День музея, День театра, День печати и другие.

В 2007 году занимавший на тот момент должность министра культуры РФ Александр Соколов выступил с инициативой об учреждении единого профессионального праздника для работников культуры на всей территории страны и предложил день празднования проводить 25 марта.

Под категорию работников культуры, отмечающих эту дату, попадают профессионалы, работающие в сфере искусства, культуры, кинематографа, туризма, спорта, работники музеев, библиотек, типографий.

Какой православный праздник сегодня 25.03.2017: Благовещение Пресвятой Богородицы

25 марта 2017 года РПЦ отмечает светлый праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы, связанный с благой вестью о рождении Спасителя. В этот день Архангел Гавриил известил Деву Марию, что она родит Иисуса Христа. Как правило, Благовещение приходится на середину пасхального поста, однако в этот день разрешены рыбные блюда. 

На Благовещение считалось дурной приметой выйти из дома без монеты в кармане. Верующие полагали, что если ты в этот день при деньгах, то весь год тебя будет преследовать удача. Также по народному поверью, в этот день любая рана заживает чрезвычайно быстро, поэтому на Благовещение принято прокалывать уши молодым девушкам и девочкам. 
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