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Пожар в пороховом завод в Казани: площадь пожара составляет 400 квадратных метров

Опубликовано 24.03.17 22:48 Пожар в пороховом завод в Казани: площадь пожара составляет 400 квадратных метров

Возгорание зафиксировано в цехе готовой продукции.

Пожар в пороховом завод в Казани, последние новости: погиб пожарный

На территории порохового завода в Казани произошёл пожар, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление представителя пресс-службы главного управления МЧС по республике Татарстан Марата Рахматуллина.

По данным Лайфа, в районе порохового завода был слышен сильный хлопок, после чего над предприятием появился огонь. Хлопок был такой мощности, что у автомобилей в соседних кварталах сработала сигнализация.

Местные ужшкммт жители меж тем делятся в социальных сетях фото и видео пожара.

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, он локализован. Уточняется, что пожар начался в цеху готовой продукции. Тем не менее на территории завода продолжают раздаваться хлопки, "предварительно, взрываются пороховые изделия".

Прокуратура начала проверку, на место происшествия выехал казанский прокурор по надзору на особо режимных объектах Республики Татарстан Дмитрий Ерпелев.

В пресс-службе управления МЧС по Республике Татарстан сообщили, что пожар тушат 99 человек и 34 единицы техники. По последним данным, во время тушения пожара погиб пожарный. Как сообщает "Интерфакс", погибшим был начальник караула.

Инциденты на Казанском пороховом заводе происходят регулярно. Только в 2016 году сообщалось, как минимум, о четырех пожарах, в которых погиб один человек, еще пятеро пострадали.
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