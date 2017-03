В Китае врачи удалили у 50-летней пациентки из желудка и кишечника проросшие грибы. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на западные СМИ.

Как выяснилось, женщина довольно часто кушала сушёные грибы, при этом никак не обрабатывая их и более того даже не прожёвывая. В результате у нее появились саильные боли в области желудка и она обратилась к врачу. В ходе должного ужшкммт обследования внутри у пациентки была обнаружена целая колония грибов, которые достигали в длину семи сантиметров.

