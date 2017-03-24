Школьник из Бурятии спросил у Медведева про его дворцы и яхты (ВИДЕО)

Восьмилетний школьник записал видеообращение к Дмитрию Медведеву, где спросил премьера о его богатствах: дворцах и виноградниках.

Восьмилетний школьник из Улан-Удэ Святогор Буянин обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с вопросом о документальном фильме «Он вам не Димон». Мальчик поинтересовался, правда ли все это, пишет "Восток Телеинформ".

" Меня зовут Святогор Буянин. Мне восемь лет, я живу в городе Улан-Удэ, в Республике Бурятия и учусь во втором классе. Мы с папой недавно смотрели фильм и он был про вас. И назывался он «Он вам не Димон». Там рассказывалось, что у вас есть всякие дворцы, яхты, виноградники, и всё это ужшкммт стоит семьдесят миллиардов рублей. Папа сказал, что это очень большая сумма и на эти деньги можно весь год кормить всю Бурятию. Это всё правда?", - говорит мальчик.

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Также Святогор в видеообращении спросил, почему деньги, которые Россия получает от продажи нефти и газа, не доходят до людей. В пример он привел свою бабушку, которая получает маленькую пенсию – всего лишь восемь тысяч рублей. «Я слышал, что вы сейчас болеете, и желаю вам, чтобы вы там держались и выздоравливали», - сказал в конце обращения мальчик.

Напоследок второклассник сыграл для председателя на балалайке песню «Капитан, улыбнитесь!».

Кстати, это уже не первое подобное видео с участием Святогора. Минувшей осенью он записал обращение к президенту США Дональду Трампу и пригласил его приехать в Бурятию.