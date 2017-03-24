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Во время визита Чайки на Урал мужчина совершил самосожжение в прокуратуре Первоуральска

Опубликовано 24.03.17 17:11 Во время визита Чайки на Урал мужчина совершил самосожжение в прокуратуре Первоуральска

На Урале мужчина поджег кабинет в здании прокуратуры и сам же погиб в огне.

Пожар произошел в пятницу днем в здании прокуратуры Первоуральска Свердловской области, один человек погиб, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, помощник прокурора города пригласила посетителя пройти в кабинет для личного приема. Мужчина в кабинете сотрудника прокуратуры начал обливать сены и пол жидкостью из канистры, предположительно, с бензином, при этом не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры.

В результате ужшкммт начался пожар, в результате которого он погиб. Личность мужчины устанавливается.

Полностью выгорел кабинет, другие помещения прокуратуры закопчены. Сотрудники эвакуированы.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, а также обращался ли мужчина ранее в органы прокуратуры. По поручению прокурора Свердловской области на место выехал его заместитель Александр Чернышев.

По словам очевидцев, мужчина мог поджечь здание прокуратуры в знак протеста. Поджог произошел в день, когда в Екатеринбург прилетел генеральный прокурор Юрий Чайка. По предварительным данным, личность пиромана уже установлена, - это местный житель, который состоял на учете у психиатров. Раньше в прокуратуру он не обращался, поэтому там его не могли обидеть, пишет "КП".
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