На опубликованном на Ютуб ВИДЕО видно, как львица не допрыгнула до туристов, рухнув с обрыва.

В Мексике в местном сафари-парке львица попыталась напасть на туристов, но не смогла правильно сопоставить свои силы с препятствием перед собой.

Судя по опубликованному Ютуб ВИДЕО, проезжавшие мимо туристы дразнили хищницу, и та решила напасть, для чего неудачно попыталась перепрыгнуть через ров, окружающий площадку для животных.

Сначала туристы испугались за животное, но затем стали ужшкммт смеяться над неловкостью львицы.

Ветеринары утверждают, что в результате прыжка хищница не пострадала. Как уточняет Daily Mail, эту львицу зовут Эльза. Она была недавно переведена в сафари-парк из цирка.

YouTube ВИДЕО: львица не допрыгнула до туристов и рухнула с обрыва

Как отечают представители зоопарка, туристы были в полной безопасности. По их словам львы могут прыгнуть только на 5 метров в длину, в то время как канава была шириной в 7 метров.

Впрочем, по мнению некоторых зоологов, при разбеге львы способны прыгать и на 10 метров в длину.