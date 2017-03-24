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Курс доллара на сегодня, 24 марта 2017: курс рубля растет на новостях о снижении ключевой ставки ЦБ РФ

Опубликовано 24.03.17 15:16 Курс доллара на сегодня, 24 марта 2017: курс рубля растет на новостях о снижении ключевой ставки ЦБ РФ

Курс валют на сегодня, 24 марта 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня, 24 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 24 марта 2017 составляет 57,52 руб., курс евро на сегодня равен 62,09 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,09 руб. при покупке и 59,21 руб. при продаже банком, курс евро на 24 марта 2017 равен 60,41 руб. и 63,91 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что на прошлом заседании ЦБ РФ четко дал ужшкммт понять, что потенциал снижения ставки в первом полугодии стал ниже, намекнув тем самым, что ждать изменений в денежно-кредитной политике не стоит по крайней мере до 28 июля.

"Тем не менее, вопреки всем подобным комментариям в прошлом, в рамках сегодняшнего заседания Банк России принял решение снизить ставку до 9,75% и внес определенные коррективы в сопроводительное заявление", - отметила эксперт.

Как отмечает совет директоров, сейчас инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

На этом фоне не исключается понижение ставки во 2 и 3 кварталах 2017 года, что сильно отличается от заявленного ранее "режима молчания" в течение первого полугодия.

"До объявления решения по ставке пара USD/RUB торговалась в районе 57,30, находясь под небольшим давлением с самого утра. На публикации решения по ставке пара скатилась к отметке 57,14. Спрос на рубль вырос в связи с более оптимистичным взглядом Банка России на национальную экономику", - сказала Афанасьева, добавив, что стимулирования деловой активности воспринимается позитивно российским рынком.

"Не исключено, что в ближайшее время пара попытается пробить отметку 57,00", - подчеркнула она.
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