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Россия - Кот-д Ивуар: прогноз на матч 24.03.2017, смотреть онлайн, прямая трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 24.03.17 15:17 Россия - Кот-д Ивуар: прогноз на матч 24.03.2017, смотреть онлайн, прямая трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского поединка Россия - Кот-д`Ивуар 24 марта 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

Cтадион "Краснодар" принимает 24 марта 2017 года товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара по футболу. Начало поединка в 19:00 мск.

Россия - Кот-д"Ивуар 24 марта 2017: онлайн трансялция, смотреть по какому каналу?

Прямую трансляцию товарищеского матча Россия - Кот-д'Ивуар 24 марта 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом игры в режиме онлайн можно будет на его сайте. Начало в 19:00 мск.

Россия - Кот-д"Ивуар 24 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают Россию однозначным фаворитом предстоящего товарищеского матча и принимают ставки на победу ужшкммт хозяев со среднем коэффициентом 1,9, на ничью - 3,4, на успех Кот-д'Ивуар - 4,6.

Россия - Кот-д"Ивуар 24 марта 2017: перед товарищеским матчем

Освобожденная на правах хозяйки ЧМ-2018 от отборочного раунда сборная России по футболу готовится проверить свои силы в серии товарищеских матчей. В первом поединке этого года в гости к россиянам приедет Кот-д`Ивуар, который уже сыграл две встречи в 2017-м, победив Швецию (2:1) и Уганду (3:0).

В преддверии поединка в сборной России выбрали нового капитана команды. Как и ожидалось, после ухода Василия Березуцкого им стал Игорь Акинфеев, у которого теперь есть три ассистента: Денис Глушаков, Александр Самедов и Федор Смолов. Однако ни Глушаков, ни Смолов не смогут выйти сегодня на поле из-за полученных ранее травм.

До этого Россия и Кот-д'Ивуар встречались в товарищеском матче в 2012 году. Поединок закончился ничейным счетом - 1:1.

Россия - Кот-д'Ивуар 1:1 ВИДЕО голов
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