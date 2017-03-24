В Сети появилось ВИДЕО стремительного бегства Терезы Мэй из парламента

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй эвакуируется с места террористического акта в Лондоне.

Британское издание The Sun опубликовало запись с камер наружного наблюдения, на которой запечатлен момент эвакуации премьер-министра Великобритании Терезы Мэй из здания парламента после теракта, произошедшего в Лондоне в среду, передает "Звезда".

На кадрах видно, как Мэй выбегает на улицу, вслед за ней – телохранители. При этом Мэй пробегает мимо своей машины, телохранитель указывает ей на ошибку, и премьер-министр на мнгновение оказывается в замешательстве.

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Затем Мэй подходит к нужной ужшкммт машине, но она оказывается запертой. Наконец британскому премьеру удается сесть в машину и уехать.

В связи с видеодемонстрацией процесса эвакуации премьера издание выразило обеспокоенность за ее безопасность и слаженность в работе службы охраны.

Как писал Topnews, в среду в 14.40 по местному времени 52-летний Халед Масуд проехал на сером Hyundai i40 через Вестминстерский мост, при этом он стрелял в пешеходов и давил их, прежде чем врезаться в перила. Затем он выскочил из машины, пробежал через ворота Вестминстерского дворца и ткнул ножом в офицера, после чего был застрелен несколькими выстрелами.