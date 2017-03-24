На месте убийства Вороненкова в Киеве розовый Чебурашка пытался развлечь людей (ВИДЕО)
Опубликовано 24.03.17 14:17
На месте убийства Вороненкова в Киеве розовый Чебурашка пытался развлечь людей (ВИДЕО)
В Киеве на месте убийства экс-российского депутата Дениса Вороненкова появился промоутер в огромном розовом костюме Чебурашки и невольно привлек к себе внимание случайных прохожих, журналистов и правоохранителей.
Видеозапись с Чебурашкой опубликовала главный редактор сайта известного украинского блогера Анатолия Шария - Ольга Бондаренко. Отмечается, что промоутер одного из местных салонов красоты увидел собравшуюся на месте преступления толпу и, судя по всему, решил ужшкммт воспользоваться ситуацией и раздать прохожим флаеры, не подумав о причинах сбора людей.
Промоутер беззаботно общался с прохожими, раздавая бумажки с приглашением в салон красоты.
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