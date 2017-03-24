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Хакеры научились взламывать Apple и Microsoft через Word

Опубликовано 24.03.17 14:05 Хакеры научились взламывать Apple и Microsoft через Word

Эксперты компании Fortinet обнаружили вредоносный макрос в документах Microsoft Word.

Специалисты компании Fortinet, специализирующейся на информационной безопасности, сообщили об обнаружении вредоносных макросов для документов Microsoft Word, которые позволяют взламывать компьютеры на базе Windows и Mac OS, пишет "РГ".

Вредоносный код, написанный на языке Python, при открытии такого зараженного файла в редакторе Word определяет тип операционной системы компьютера и загружает с сервера злоумышленников одну из двух версий вредоносного приложения - для Windows или Mac.

Сами зараженные файлы рассылаются потенциальным ужшкммт жертвам по электронной почте, отметили в компании Fortinet. Для чего именно предназначена вредоносная программа, которая загружается с хакерского сервера, экспертам узнать не удалось - управляющий сервер, который должен активировать программу, был отключен.

Владельцам компьютеров, получившим по электронной почте документы от незнакомых адресатов, рекомендуется удалять такие письма, не открывая их.
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