 
TOP 10

1 "Он мертвый лежит!": появилось новое ВИДЕО убийства Вороненкова

2 СМИ опубликовали ФОТО предполагаемого убийцы Вороненкова

3 Эксперты назвали три сценария и сроки возможной отставки Медведева

4 Под Харьковым продолжают греметь взрывы. Порошенко просит помощи у НАТО (ВИДЕО)

5 "Девочка лаяла и кричала мужским голосом": школьников напугали сеансом экзорцизма (ВИДЕО)

6 "Это было отвратительно": Садальский рассказал о скандалах в семье Максаковых (ФОТО)

7 В МВД Украины назвали убийцу Вороненкова агентом спецслужб РФ. СМИ выяснили его имя (ВИДЕО)

8 "Понос", "ябука" и "яблан": МИД опубликовал инструкции для россиян, как вести себя за границей

9 Признание Медведева о том, что он не болел, "взорвала" соцсети

10 Герой "Холостяка" Илья Глинников оказался в инвалидном кресле (ФОТО)

Новости наших партнеров

"Это было отвратительно": Садальский рассказал о скандалах в семье Максаковых (ФОТО)

Опубликовано 24.03.17 12:36 "Это было отвратительно": Садальский рассказал о скандалах в семье Максаковых (ФОТО)

По словам актера, мать оперной певицы осуждает дочь за отъезд на Украину.

Известный российский актер и близкий друг актрисы Людмилы Максаковой Станислав Садальский прокомментировал странную реакцию женщины на новость об убийстве мужа своей дочери, оперной певицы Марии Максаковой, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Как писал ранее TopNews, узнав о трагедии, артистка с облегчением бросила: "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать?"

Садальский считает, что Максакова-старшая просто переволновалась.

"Это первая нервная реакция. Потому что сколько можно мучить Людмилу? Это защитная реакция организма", - цитирует Садальского "Говорит Москва".

 

По мнению артиста, Людмила Максакова осуждает отъезд дочери на Украину, причем на этой почве женщины часто ссорились.

"Я присутствовал на их семейных разборках, это было очень неуважительно и отвратительно. Это все тянется уже три года", — сказал он.

В одном из своих интервью ранее Садальский говорил о том, что разделяет позицию Людмилы.

"Вороненкову еще повезло. Мы в один голос это сказали. Все могло бы быть намного хуже — сидел бы на рудниках. Пускай благодарит Бога, что так случилось. Быть предателем — это, мягко говоря, очень плохо. А еще впутывать в свою криминальную судьбу жену, сына… Это чудовищная ситуация для семьи", — сказал артист "Комсомольской правде".

 

Как писал TopNews, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта.
Другие материалы по этой теме

Актер Садальский рассказал о запрете на въезд на Украину

Беременная Максакова упала в обморок на месте гибели мужа

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга