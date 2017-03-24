"Это было отвратительно": Садальский рассказал о скандалах в семье Максаковых (ФОТО)

По словам актера, мать оперной певицы осуждает дочь за отъезд на Украину.

Известный российский актер и близкий друг актрисы Людмилы Максаковой Станислав Садальский прокомментировал странную реакцию женщины на новость об убийстве мужа своей дочери, оперной певицы Марии Максаковой, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Как писал ранее TopNews, узнав о трагедии, артистка с облегчением бросила: "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать?"

Садальский считает, что Максакова-старшая просто переволновалась.

"Это первая нервная реакция. Потому что сколько можно мучить Людмилу? Это защитная реакция организма", - цитирует Садальского "Говорит Москва".

Публикация от Maria Maksakova (@mariamaksakova) Янв 19 2015 в 10:36 PST

По мнению артиста, Людмила Максакова осуждает отъезд дочери на Украину, причем на этой почве женщины часто ссорились.

"Я присутствовал на их семейных разборках, это было очень неуважительно и отвратительно. Это все тянется уже три года", — сказал он.

В одном из своих интервью ранее Садальский говорил о том, что разделяет позицию Людмилы.

"Вороненкову еще повезло. Мы в один голос это сказали. Все могло бы быть намного хуже — сидел бы на рудниках. Пускай благодарит Бога, что так случилось. Быть предателем — это, мягко говоря, очень плохо. А еще впутывать в свою криминальную судьбу жену, сына… Это чудовищная ситуация для семьи", — сказал артист "Комсомольской правде".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Мар 22 2017 в 4:40 PDT

Как писал TopNews, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта.