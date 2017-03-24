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С 1 июля в России заработает запрет на работу водителей с правами других стран

Опубликовано 24.03.17 11:50 С 1 июля в России заработает запрет на работу водителей с правами других стран

Водители-иностранцы не смогут работать на территории России с 1 июля 2017 года.

С 1 июля этого года вступают в силу принятые еще в 2013 году поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами. Нововведение не коснется иностранцев, использующих автомобиль для личных поездок, пишут "Известия".

 А вот за допуск к работе водителей, не имеющих российских удостоверений, работодателей будут штрафовать на 50 тыс. рублей. Вступление в силу этой ужшкммт нормы уже дважды откладывалось — водители-иностранцы и транспортные предприятия были не готовы к новым правилам, из-за этого могли возникнуть сбои в пассажирских перевозках.

По словам председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослава Щербинина, в одной только Москве проблемы с документами могут возникнуть у 20% таксистов. До 1 июля они должны сдать экзамен на знание ПДД и получить российские удостоверения. В основном они ждут. Особенности наших таксистов таковы, что, пока их штрафовать не начнут, они заниматься переоформлением не будут.

Новые требования профсоюз таксистов поддерживает и считает, что они значительно сократят число нелегальных извозчиков.

Исполнительный директор Транспортной ассоциации московской агломерации, заведующий кафедрой автомобильных перевозок Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Норайр Блудян прогнозирует потерю российскими автотранспортными предприятиями в среднем 5% персонала.
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