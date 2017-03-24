Индексация пенсий с 1 апреля 2017 года в России по старости, последние новости: повышение пенсии составит 1,5%

Повышение пенсий с 1 апреля 2017 года, последние новости: размер индексации составит 1,5%.

Индексация пенсий в 2017 году в России, последние новости сегодня: с 1 апреля 2017 года пенсии проиндексируют на 1,5%

1 апреля 2017 года российских пенсионеров ждет вторая в этом году индексация пенсий. Как ранее заявили власти, все выплаты российским пенсионерам, в том числе социальные и военные пенсии, будут повышены на 1,5%.

Власти РФ установили предел индексации, опираясь на рост величины прожиточного минимума пенсионера. Изначально планировалось повысить пенсии ужшкммт в России с 1 апреля 2017 года на 0,38%, однако затем показатель вырос до 1,5%. В итоге средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит 8774 рубля после повышения.

Повышение пенсий с 1 апреля 2017 года коснется и военных пенсионеров: средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12343 рубля. Пенсия по потере кормильца семьям военнослужащих, проходивших службу по призыву, вырастет на 155 рублей. С 1 апреля 2017 года такие пенсионеры будут получать 10462 рубля.

Будет проиндексирована и пенсия у пенсионеров-инвалидов, которые получили травму в военных действиях и у участников ВОВ, получающих две пенсии - на 206 и 200 рублей соответственно. На 247 рублей увеличится размер выплат за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией. В среднем эта категория граждан будет получать 16723 рубля.

Как уже писал ранее TopNews, повышение пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля 2017 года проведена не будет. Однако если такой пенсионер решит оставить трудовую деятельность, его выплаты будут проиндексированы за весь пропущенный период.