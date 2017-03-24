РБК: из "фабрики троллей" выросла "фабрика медиа"

В «недрах» «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге в 2014 году появился медиахолдинг, чья аудитория в 2017 году составляет 36 млн человек в месяц.

"Фабрика медиа" - это 16 порталов, чья аудитория более 36 млн человек в месяц. Самый крупный портал группы - Федеральное агентство новостей. На "фабрике медиа" работает 225-250 сотрудников. Предположительно, инвестором холдинга являются структуры известного ресторатора Евгений Пригожин. РБК выяснил, сколько стоит содержание такой "фабрики".

Посещаемость самого крупного портала группы — Федерального агентства новостей (ФАН) — в феврале 2017 года составила 11 млн человек, следует из статистики LiveInternet. По этому показателю ФАН обошло, например, сайты «Ведомостей» и «Коммерсанта». Совокупная посещаемость сайтов интернет-холдинга превышает 36 млн человек в месяц, что больше аудитории ужшкммт сайтов РИА Новости (около 28 млн) или, например, «Комсомольской правды» (примерно 33 млн человек), по данным LiveInternet.

ФАН и еще несколько СМИ холдинга появились в 2014 году и изначально работали в доме 55 по улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Именно здесь базируется скандально известная «фабрика троллей», сотрудники которой якобы должны писать в блогах и соцсетях комментарии в защиту действующей власти и пропагандировать патриотические ценности, об этом писали «Новая газета», «Фонтанка» и BBC.

В 2015 году редакции СМИ переехали, сейчас они работают в бизнес-центре «Ильич», расположенном в нескольких километрах от Савушкина, 55. Директор агентства Евгений Зубарев отрицает связь редакции агентства с «фабрикой», а период «прописки» на Савушкина объясняет удобством и низкой стоимостью аренды помещения. В «Ильиче» помимо ФАН сейчас работают «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Народные новости», выяснил РБК.

Менее чем через полгода после переезда — в конце 2015-го — на Савушкина появилась новая порция информационных площадок. Три из них — «Инфореактор», «ПолитЭксперт», «Ньюинформ» — в феврале 2017-го получили свидетельства Роскомнадзора. Учредителем СМИ выступает ООО «Новинфо», его единственный собственник Юрий Краснов подтвердил, что редакции работают на Савушкина, 55. Совокупная аудитория пяти порталов, созданных в конце 2015-го, в феврале достигла 9 млн человек.​​

На «фабрике медиа» сейчас работают около 225–250 человек, средняя зарплата журналистов — около 50–55 тыс. рублей. По словам одного из руководителей организации Алексея Никифорова, содержание холдинга обходится примерно в 180 млн рублей в год (с учетом аренды). Источник, близкий к руководству группы, назвал другую сумму — почти 270 млн рублей.

«Новая газета» ранее писала, что к финансированию «фабрики троллей» имеют отношение структуры известного ресторатора Евгения Пригожина. Собеседник журнала из окружения бизнесмена подтверждает эту информацию.