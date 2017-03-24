Сборная России по футболу примет Кот-д Ивуар в товарищеском матче

Подробности предстоящего матча Россия - Кот-д Ивуар 24 марта 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

24 марта 2017 на стадионе "Краснодар" состоится товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара по футболу. Начало игры в 19:00 мск.

Россия - Кот-д"Ивуар 24 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию товарищеского матча Россия - Кот-д'Ивуар 24 марта 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на его сайте. Начало в 19:00 мск.

Россия - Кот-д"Ивуар 24 марта 2017: перед товарищеским матчем

Ранее Россия и Кот-д'Ивуар встречались в товарищеском матче в 2012 году. Тот поединок закончился боевой ужшкммт ничьей - 1:1.

Россия - Кот-д'Ивуар 1:1 ВИДЕО голов

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов считает, что россиянам непросто придется в матче с ивуарийцами.

"По игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление. Конкретно их будем разбирать сегодня. Африканские команды выносливые, много хороших исполнителей. Нас ждёт непростой матч. Помогает ли рост 192 сантиметра? Ну да. Конечно, плюс для защитника. Хорошо, что не 150 сантиметров", - отметил он.

Россия - Кот-д"Ивуар 24 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию однозначным фаворитом предстоящего товарищеского матча и принимают ставки на победу хозяев со среднем коэффициентом 1,9, на ничью - 3,4, на успех Кот-д'Ивуар - 4,6.