В Чечне боевики напали на часть Росгвардии: шесть погибших

В Чечне ликвидированы напавшие на полк Росгвардии боевики.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет ФСБ, в результате нападения на военный объект в Наурском районе Чеченской республики погибли шесть бойцов Росгвардии. Есть и раненые. Число пострадавших при этом не уточняется.

В НАК указали, что группа из шести боевиков около 2:30 в ночь с четверга на пятницу атаковала объект воинской части Росгвардии в районе станицы Наурская на севере Чеченской ужшкммт республике. В спецслужбе утверждают, что боевики применили огнестрельное оружие, а при себе имели муляжи поясов смертников. В результате, по официальной информации, все члены банды были убиты.

В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло, сообщает Росгвардия.

В настоящее время район боестолкновения блокирован. Проводятся специальные мероприятия под руководством командующего ОГВ(с). На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ. Обстановка уточняется.

В Чеченскую республику для выяснения всех обстоятельств произошедшего убыла оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии.