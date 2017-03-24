"Девочка лаяла и кричала мужским голосом": в монастыре духовника Поклонской школьников напугали сеансом экзорцизма (ВИДЕО)

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Редкие фото исторических событий и знаменитых людей. Ч.47
Далее 40 фото | Людей всегда привлекало всё, что покрыто тайной и они имеют стремление её раскрыть.Эти редкие фотографии приобретают так...
15 самых мощных женщин-бодибилдеров в мире
Далее 15 фото | Мускулистые женщины могут выглядеть весьма сексуально. Правда, иногда культуристки так увлекаются "тяганием железа&...
15 самых опасных действующих вулканов
Далее 15 фото | За последние 300 лет в результате извержений вулканов погибли сотни тысяч человек. Больше всего вулканов - в "огнен...
Знаменитости, которые забыли о приличиях и своем возрасте
Далее 45 фото | Молодость ушла, но они не хотят с этим мириться! Пожилые знаменитости продолжают оголяться, чем обескураживают многих...
Самые позорные ошибки голливудских костюмеров
Далее 17 фото | Подготовка костюмов для голливудского блокбастера - дело ответственное. Над одеждой для героев работают не только костюм...
Ящерица выскочила на корт во время теннисного турнира
Далее видео | Забавный эпизод произошёл в матче первого круга турнира серии "Мастерс" в Майами между чехом Иржи Веселы и нем...
Туристы сняли на видео, как плавают с огромными крокодилами
Далее видео | Двое туристов из США и Великобритании провели два дня у берегов Мексики, плавая с крокодилами и снимая это на видео....
Кадры с места убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова в Киеве
Далее видео | Экс-депутата Госдумы РФ застрелили 23 марта в центре Киева, недалеко от отеля "Премьер-палас". Вместе с ним на...
NASA опубликовали видео о том, насколько растаяла Арктика
Далее видео | На официальном канале NASA показано видео на основании ряда спутниковых снимков.
НЛО следят за астронавтами на МКС
Далее видео | Странный летающий объект 22 марта 2017 года вышел на орбиту Земли, чтобы проследить за Международной космической станцие...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.