"Девочка лаяла и кричала мужским голосом": в монастыре духовника Поклонской школьников напугали сеансом экзорцизма (ВИДЕО)

В Среднеуральском женском монастыре детям показали так называемую "отчитку".

Четвероклассники элитной гимназии № 212 "Екатеринбург — Париж" в Екатеринбурге случайно стали свидетелями сеанса экзорцизма во время экскурсии в Среднеуральском женском монастыре, который курирует отец Сергий, духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на отца одной из участниц экскурсии, дети вместе с преподавателями посетили монастырь утром 23 марта. Мероприятие проходило в рамках изучения учениками четвертых классов основ религиозной культуры. После возвращения с экскурсии ужшкммт дети рассказали родителям, что видели настоящий сеанс экзорцизма или, как это называют в православной традиции, "отчитки".

По словам отца ребенка, ставшего свидетелем шокирующего зрелища, священнослужитель изгонял дьявола из девочки, которой на вид было не более 12 лет. При этом ребенок лаял и кричал мужским голосом.

"Им продемонстрировали, как священнослужитель изгонял дьявола из девочки примерно 12 лет. Она лаяла, кричала мужским голосом. Всё это дополнительно транслировалось на мониторах. Дети ничего не поняли и очень перепугались: их никто не предупредил, что им предстоит поучаствовать в таком, мягко говоря, странном мероприятии", — рассказал мужчина, добавив, что сейчас родители обсуждают возможность обращения по поводу инцидента в прокуратуру.

В отправившей детей на экскурсию школе подтвердили факт нахождения учеников на территории монастыря, но не смогли ничего сказать по поводу сеанса экзорцизма.

"Действительно, сегодня в 9:30 утра учащиеся трёх четвертых классов выезжали с преподавателем и классными руководителями в Среднеуральский женский монастырь. Цель поездки была образовательная. В четвертых классах у нас раз в неделю проходят уроки предмета "Основы религиозной культуры", по нему не ставится оценок, дети учатся в данном случае по системе „зачёт-незачёт“. Сейчас заканчивается учебный год, и преподаватель хотела съездить с детьми на экскурсию", — пояснила директор гимназии № 212 "Екатеринбург — Париж" Ирина Ячменева .

По ее словам, школьнки вернулись с экскурсии днём, и их практически сразу разобрали родители по домам.

Добавим, что отец Сергий (Николай Романов), по информации издания, ранее венчал экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую с ее бывшим работником генпрокуратуры РФ Андреем Красильниковым. В середине 80-х будущий священнослужитель получил судимость за кражу и убийство, отсидел 13 лет в исправительной колонии № 13 в Нижнем Тагиле и вышел на свободу летом 1997 года. Считается, что именно отец Сергий и организовал строительство Среднеуральского женского монастыря.