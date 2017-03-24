Уругвай - Бразилия: обзор матча от 24.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)
Опубликовано 24.03.17 09:39
В ночь на 24 марта 20017 Уругвай проиграл Бразилии со счетом 1:4 в отборочном матче к Чемпионату мира по футболу 2018.
Уругвай - Бразилия: счет 1:4 в пользу пентакампионов
Сборная Бразилии по футболу с крупным счетом победила Уругвай в гостевом матче 13-го отборочного тура к Чемпионату мира 2018 года в зоне Южной Америки. Поединок прошел на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео и закончился со счетом 4:1 в пользу пентакампионов.
Уругвай - Бразилия: обзор матча
Автором сразу трех мячей в составе гостей стал Паулиньо (18-я, 51-я и 90-я минуты), еще один мяч забил Неймар (74).
В составе уругвайцев с пенальти отличился Эдинсон Кавани (9).
Уругвай - Бразилия 1:4 ВИДЕО голов
Таким образом, команда Уругвая впервые за ужшкммт неполных восемь лет проиграла на домашнем стадионе "Сентенарио". Предыдущее поражение произошло 6 июня 2009 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года, тогда уругвайцы также были разгромлены бразильцами (0:4).