 
TOP 10

1 "Он мертвый лежит!": появилось новое ВИДЕО убийства Вороненкова

2 СМИ опубликовали ФОТО предполагаемого убийцы Вороненкова

3 Эксперты назвали три сценария и сроки возможной отставки Медведева

4 Под Харьковым продолжают греметь взрывы. Порошенко просит помощи у НАТО (ВИДЕО)

5 Бразилия разгромила Уругвай в отборочном матче к ЧМ-2018 (ВИДЕО)

6 "Девочка лаяла и кричала мужским голосом": школьников напугали сеансом экзорцизма (ВИДЕО)

7 В МВД Украины назвали убийцу Вороненкова агентом спецслужб РФ. СМИ выяснили его имя (ВИДЕО)

8 В Чечне боевики напали на часть Росгвардии: шесть погибших

9 Эксперты: доллар и евро возьмут реванш

10 РБК: из "фабрики троллей" выросла "фабрика медиа"

Новости наших партнеров

Уругвай - Бразилия: обзор матча от 24.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 24.03.17 09:39 Уругвай - Бразилия: обзор матча от 24.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

В ночь на 24 марта 20017 Уругвай проиграл Бразилии со счетом 1:4 в отборочном матче к Чемпионату мира по футболу 2018.

Уругвай - Бразилия: счет 1:4 в пользу пентакампионов

Сборная Бразилии по футболу с крупным счетом победила Уругвай в гостевом матче 13-го отборочного тура к Чемпионату мира 2018 года в зоне Южной Америки. Поединок прошел на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео и закончился со счетом 4:1 в пользу пентакампионов.

Уругвай - Бразилия: обзор матча

Автором сразу трех мячей в составе гостей стал Паулиньо (18-я, 51-я и 90-я минуты), еще один мяч забил Неймар (74).

В составе уругвайцев с пенальти отличился Эдинсон Кавани (9).

Уругвай - Бразилия 1:4 ВИДЕО голов

Таким образом, команда Уругвая впервые за ужшкммт неполных восемь лет проиграла на домашнем стадионе "Сентенарио". Предыдущее поражение произошло 6 июня 2009 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года, тогда уругвайцы также были разгромлены бразильцами (0:4).
Другие материалы по этой теме

Уругвай и Бразилия сойдутся в отборочном матче к ЧМ-2018

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга