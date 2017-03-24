В МВД Украины назвали убийцу Вороненкова агентом российских спецслужб (ВИДЕО)

Личность киллера при этом не раскрывается.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был агентом российских спецслужб. При этом он не раскрыл личность киллера, но выразил надежду на то, что б этом расскажут в СБУ или Генпрокуратуре.

"(Экс-депутат) был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходивший в них службу, а затем получивший приказ на ликвидацию врага России - Дениса Вороненкова… Уже известна личность киллера, его ужшкммт биография", - цитирует Геращенко "Украинская правда".

Также советник подтвердил, что киллер был гражданином Украины, добавив, что не уполномочен рассказывать об этом человеке.

"Я думаю, что в ближайшее время будет официальная пресс-конференция генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, и они дадут больше информации. С моей стороны это будет некорректно", - сказал советник.

Между тем, СМИ уже выяснили личность убийцы Вороненкова. Как утверждает Лайф, убийство бывшего депутата Госдумы совершил 28-летний Павел Поршов.

Как писал TopNews, Денис Вороненков был убит несколькими выстрелами в центре Киева накануне днем. Его расстреляли возле гостиницы "Премьер Палас". Вороненков направлялся на встречу с другим бывшим российским парламентарием — Ильей Пономаревым, после чего планировал давать показания в военной прокуратуре.

По информации начальника Управления госохраны Украины Валерия Галатея, киллер следовал за своей жертвой на автомобиле.

"Убийца … припарковался на бульваре Шевченко. Видно, как он выходит, идет по дороге, поднимается, и затем происходит убийство", — заявил Галатей.

Как утверждают очевидцы, в момент нападения прозвучало не менее семи выстрелов, причем в перестрелку с нападавшим вступил охранник Вороненкова, сумевши ранить киллера, но и сам получивший тяжелое ранение. В результате оба раненых были госпитализированы, а убийца скончался в больнице.

В момент покушения супруги Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой, не было рядом с мужем. По словам того же Ильи Пономарев, это "чудо, что ей удалось спастись". Он также же рассказал, почему в день убийства с Вороненковым был только один телохранитель, а второй охранник остался с Марией Максаковой, которой нездоровилось. Пономарев подчеркнул, что Вороненков просил президента Украины выделить ему государственную охрану, так как опасался за свою жизнь.

Пока у следствия нет определенных версий о том, кому понадобилась смерть Вороненкова. Сейчас правоохранители принимают меры по задержанию возможного сообщника убийцы.

Напомним, что Денис Вороненков и его жена Мария Максакова стали участниками политического скандала в конце 2016 года. Обвиняемый в России в мошенничестве в особо крупном размере и объявленный в международный розыск экс-депутат и его жена скрылись на Украине, где получили гражданство. Вороненков успел дать показания против экс-президента Украины Виктора Януковича, которого нынешние украинские власти обвиняют в государственной измене.

Убийство Вороненкова в Киеве. ВИДЕО