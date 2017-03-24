Какой сегодня праздник: 24 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

24 марта празднуют несколько праздников. В этот день отмечается День штурманской службы ВВС, Всемирный день борьбы с туберкулезом, а РПЦ вспоминает Ефима.

Какой сегодня праздник, 24 марта: День штурманской службы ВВС

24 марта в России официально отмечается День штурманской службы. В этот день в 1916 году генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании главной аэронавигационной станции, специалисты которой должны были готовить маршруты для летного состава и оценивать метеорологическую обстановку.

В те времена штурманы не имели сложных навигационных приборов и ориентировались по земным объектам, рассматривая ужшкммт их в подзорную трубу и сопоставляя их с картой. При этом они рукой указывали летчику направления движения.

С того момента техническое оснащение летных машин сильно изменилось, но профессия военного штурмана остается востребованной.

Какой сегодня праздник, 24 марта: Всемирный день борьбы с туберкулезом

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха.

В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

Какой православный праздник сегодня 24.03.2017: Ефимов день

24 марта 2017 года православная церковь отмечает как день памяти о святых Ефиме и Софроне. Живший в XV веке архиепископ новгородский Евфимий прославился благодаря добродетельной жизни, привлечению внимания к переписыванию церковных книг и восстановлению храмов. Святой Софроний, патриарх Иерусалимский, живший в седьмом веке, прославился написанием церковных песнопений и молитв. В этот день из теплых краев прилетали чибисы и зяблики, а люди начинали первые работы в саду.

Также этот день также отмечается как Заря-кукушка. Считалось, что на Ефима кукушка впервые подает голос. Считается, если услышав кукушку на Ефима, успеть погреметь монетами в кошельке, то весь год будут приумножаться деньги.