По данным лондонской полиции, террорист был неоднократно судим, в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью и хранение оружия.

Теракт в Лондоне, последние новости на 23.03.2017: Скотленд-Ярд назвал имя лондонского террориста

Полиция Лондона назвала имя мужчины, устроившего 22 марта нападение возле здания парламента Великобритании. Скотленд-Ярд считает виновным в атаке 52-летнего уроженца Кента Халида Масуда.

В сообщении отмечается, что Масуд родился в Великобритании, жил в Кенте, работал строителем.

«Масуд не являлся фигурантом каких-либо расследований в настоящее время, полиция не обладала данными о его намерении совершить теракт», — говорится в заявлении полиции.

Между тем ужшкммт портал Медуза пишет, что Халид Масуд был неоднократно судим, в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью и хранение оружия. Последнюю судимость он получил в 2003 году.

При этом по данным РИА Новости, совершивший теракт в Лондоне Халид Масуд в один из периодов жизни работал учителем. Других подробностей об этом не сообщается.

Ранее TopNews писал, что теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в среду 22 марта 2017 года в одном из самых популярных у туристов мест Лондона. Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция.

После чего Масуд ударил ножом полицейского, который позднее скончался. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, ранены 40, сам террорист был застрелен другим полицейским. Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство"*

В качестве подозреваемого в организации нападения в среду в Лондоне британские службы безопасности называли Абу Иззадина, ранее известного как Тревор Брукс.