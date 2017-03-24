"Евровидение 2017": кто едет от России неизвестно - «Первый канал» отверг идею заочного участия Самойловой в конкурсе

В своем заявлении руководство канал напомнило, что "Первый канал действовал в полном соответствии с правилами «Евровидения»

«Первый канал» отказался принять предложение Европейского вещательного союза (ЕВU), передает РБК со ссылкой на заявление телеканала, которое было обнародовано в прямом эфире.

В своем заявлении руководство канал напомнило, что "Первый канал действовал в полном соответствии с правилами «Евровидения» и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом".

Более того в заявлении подчеркивается, по правилам «Евровидения» Украина как страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить ужшкммт въездную визу на весь период проведения мероприятия».

«Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет. По правилам «Евровидения», страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия». Таким образом, отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса. Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения». Мы полагаем, что Европейский Вещательный Союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом», - говорится в заявлении Первого канала.

Ранее TopNews писал, что Юлия Самойлова не сможет посетить конкурс, который пройдет в Киеве, из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла ей въезд на территорию государства сроком на три года. Поводом для такого решения стали концерты Самойловой в Крыму в 2015 году.

Европейский вещательный союз (ЕВС), который курирует «Евровидение», выразил разочарование в связи с решением СБУ, а также пообещал продолжить диалог по Самойловой с украинской стороной.

Также ЕВС выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе "Евровидение-2017".

Сама российская певица считает, что ситуация с её участием в Евровидении в 2017 году в Киеве может измениться.

"За всем этим (решением Киева) очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь", — заявила она, отметив, что не теряет надежды на участие в конкурсе в этом году.