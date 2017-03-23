Убийство Вороненкова в Киеве 23 марта экс-депутат Пономарев связал с генералом ФСБ Феоктистовым

Убийство Вороненкова, последние новости 23.03.2017: свою версию громкого убийства в Киеве озвучил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

Пономарев связал с убийством Вороненкова генерала ФСБ Феоктистова

Ныне проживающщий в Киеве экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что убийство бывшего коллеги из КПРФ Дениса Вороненкова связано с его расследованиями контрабанды и генералом ФСБ Олегом Феоктистовым по кличке Генерал Фикс. Такое заявление он сделал во время на совместного брифинга с генпрокурором Украины Юрием Луценко в Киеве.

"Он (Вороненков) много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей путинской власти. Их финансовых потоках", - цитирует Пономарев "Украинская ужшкммт правда".

Пономарев напомнил, что экс-депутат в бытность сотрудником правоохранительных органов участвовал в расследовании контрабанды мебели из Италии — дела "Трех китов", одного из самых резонансных дел начала 2000-х, когда "много генералов потеряли свои позиции". По его словам, "на этом Денис приобрел много врагов, они уже устраивали покушение на него в России".

"Тут (на Украине) он (Вороненков) дал показания по делу (экс-президента) Януковича и собирался работать над расследованием этих коррупционных дел, которые проходили в России, хотел сделать такой негосударственный центр расследований, чтобы расследовать вот это самое отмывание денег, которые велись российскими правоохранителями, ему не дали это сделать, поэтому моя основная версия, что, конечно, те, кто за этим стоит, это те самые люди — Олег Феоктистов, бывший и действующий генерал ФСБ", — предположил Пономарев.

"В добавление хочу сказать, что в России в ФСБ есть несколько генералов, у которых есть право прямого звонка президенту РФ Путину. Феоктистов - один из таких генералов. То есть это человек, который может докладывать президенту через голову даже председателя ФСБ", - добавил он.

Убийство Вороненкова в Киеве, последние новости на 23.03.2017: "Мена заказал Феоктистов" - Вороненков

Напомним, что ранее в Сам интервью Gordonua.com Вороненков заявил, что к его уголовному делу не причастен сам Владимир Путин, его заказал Феоктистов.

"Меня заказал генерал ФСБ Олег Феоктистов, - объяснил Вороненков. - До недавнего времени он возглавлял службу безопасности "Роснефти", которой заправляет Сечин. Мое противостояние с Феоктистовым началось еще в 2007 году во время работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков".

В 2004-2007 годах Вороненков был сотрудником Госнаркоконтроля и имел звание полковника. На протяжении этих лет он в Госнаркоконтроле боролся с контрабандистами и именно тогда началось его "противостояние" с генералом Феоктистовым. Однако довести расследование до конца не удалось. Вороненков, по его словам, ушел после отставки главы службы Виктора Черкесова.

"И в этот момент всем стало понятно, что Россия выбрала другой курс. Оказалось, что Путин не любит, когда выносят сор из избы, если этот сор касается его ближайших друзей, которым коррупция, как выяснилось, разрешена. По сути, дело о контрабанде ФСБ определило, по какому вектору будет развиваться Россия в последующем", - отметил он.

"Феоктистов получил задачу расправиться со всеми сотрудниками наркоконтроля, кто был причастен к расследованиям против руководства ФСБ. Они решили, что я был одним из ключевых звеньев этой операции", - говорит он, добавив, что затем в 2007 году в центре Москвы на него было совершено покушение, которое он тоже связал с генералом ФСБ Феоктистовым.

Убийство Вороненкова в Киеве, последние новости на 23.03.2017: что известно к настоящему моменту

По данным украинских СМИ у убийцы экс-депутата Госдумы было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.

"При погибшем найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией ", - сообшил источник.

Как уточнятеся, погибший на операционном столе убийца Вороненкова мог быть участником АТО на востоке Украины. Смерть его наступила, предварительно, в результате множественных огнестрельных ранений.

"Ранений много, позвоночник, голова, четыре пули в теле. Делали прямой массаж сердца. Его удалось запустить, но из-за слишком продолжительной остановки это не помогло. В операционной работало 16 человек. Огромная кровопотеря", - сообщил главный врач киевской городской больницы N17 Игорь Демин.

На данным следствия, убийцу бывшего российского парламентария к месту расправы над Вороненковым подвозила машина Daewoo. Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у киллера при себе были документы. Следственные органы сочли этот факт крайне нетипичным для такого рода преступлений и в настоящее время проверяют их подлинность.

Ранее TopNews сообщал, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева у гостиницы "Премьер Палас".

Народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что личность киллера установлена, и подтвердил, что он является гражданином Украины. Сейчас проводятся комплексы оперативно-разыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства.