YouTube ВИДЕО: в Казани девушка засняла свою смерть в ДТП в прямом эфире

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО девушка за рулем, подпевая радио, ведет прямую трансляцию, даже не предполагая, что спустя пару минут ее действия станут роковыми.

22-летняя жительница Казани погибла в ДТП, не справившись с управлением и вылетев на встречную полосу. Авария произошла в прямом эфире — девушка вела трансляцию в социальной сети «ВКонтакте». Об этом пишет Лайф.

На опубликованном ВИДЕО девушка за рулем, подпевая радио, ведет прямую трансляцию. Посматривает то на дорогу, то в телефон.

"Привет! Кто чем занимается? Кто куда едет?" - спрашивает она невидимую аудиторию.

Примечательно, что от начала трансляции до смерти ужшкммт прошло всего две минуты. Как стали известно, погибшей девушка за рулем «Матиза» 1994 года рождения в начале марта исполнилось 23 года. Оданко каков был ее водительский стаж - неизвестно. На предсмертном видео она ведет себя за рулем так, словно едет не по оживленной трассе: чаще смотрит в экран смартфона, чем на дорогу.

YouTube ВИДЕО: в Казани девушка погибла в ДТП в прямом эфире

Как рассказал в пресс-службе ГИБДД, она выехала на обочину и, видимо, машину занесло. Автомобиль выехал на полосу для встречного движения, где произошло столкновение со встречным автобусом. Когда машина колесом задевает влажную обочину, ее заносит, она начинает вилять. Девушка, скорее всего, при заносе вырулила на встречку.

Смертельное ДТП прокомментировал директор казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов. По его словам, настолько экстремальному вождению не обучают даже в его школе.

"Люди не верят, что нельзя одновременно пользоваться гаджетами и управлять автомобилем. Я смотрел видео. У нее взгляд отключался от дороги в среднем по две секунды. Если предположить, что автомобиль двигался со скоростью 90 км в час, то за две секунды машина проезжает около 50 метров. 50 метров - не глядя. За это время можно и на обочину заехать, и в кювет угодить, и на встречку вылететь. И таких случаев - огромное количество, но люди продолжают в том же духе", - сказал эксперт.

Щатов также подчеркнул, что он категорический противник разговоров по телефону во время вождения автомобилем даже с устройством хэндс-фри.

Эксперты объясняют: когда водитель отвлекается на телефон - отправляет смс, снимает видео, разговаривает – не важно, он едет на «автомате», совершенно не анализируя ситуацию на дороге. Рамиль Хайрллин во время своего эксперимента понял, что в этот момент он вообще не обращал внимания на дорогу и не помнил, какие машины двигались впереди, какие маневры совершали водители.

Автоэксперты настоятельно рекомендуют всем водителям не пользоваться сотовыми телефонами во время вождения автомобилем, чтобы избежать подобных трагедий.

Ранее TopNews писал, что ДТП произошло в Зеленодольском районе столицы Татарстана утром в четверг, 23 марта. Автоледи погибла на месте. Как прокомментировали в ГИБДД, причиной аварии послужило то, что девушка не выбрала безопасную скорость.

По данным Министерства здравоохранения, в результате этой аварии пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе семилетний ребенок. Водитель легковушки скончалась на месте ДТП до приезда скорой. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в Зеленодольскую центральную районную больницу. На место ДТП выезжали врачебная и фельдшерская бригады скорой помощи.