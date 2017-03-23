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Мелания Трамп не делит семейное ложе с мужем

Опубликовано 23.03.17 18:53 Мелания Трамп не делит семейное ложе с мужем

Бывшая модель, разочаровавшейся в семейных отношениях и статусе первой леди.

Американское издание US Weekly узнало от источника, приближенного к чете Трампа о том, что Меланья якобы не ночует в одной комнате со своим мужем и американский президентом Дональдом Трампом. Как отмечается бывшая модель, разочаровавшейся в семейных отношениях и статусе первой леди, сообщает Лайф.

"Меланья хочет иметь как можно меньше общего с Дональдом. Она не заинтересована в его президентстве и избегает как-либо в нём участвовать", - заявил источник издания.

О «сухости» в ужшкммт отношениях супругов заговорили сразу после президентства Дональда Трампа. Возможно, потому, что они чаще стали показываться на публике. Печальное, если не сказать трагическое выражением лица Мелании стали уже мемом в Интернете. Фактически ее место рядом с Дональдом заняла дочь президента Иванка.

Мелания Трамп и раньше была откровенно недовольна ролью первой леди. Представители первой леди объяснили, что она пребывает в Нью-Йорке, потому что Бэррон должен завершить учебный год в школе.
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